Mélenchon revient sur sa rencontre avec Macron et cite Booba et Kaaris

publié le 10/09/2018 à 09:55

Un face à face très commenté. Lors d'un déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a rencontré Jean-Luc Mélenchon, sur le Vieux-Port, vendredi 7 septembre. Un hasard ? Non, selon Alba Ventura, éditorialiste politique chez RTL. "Ils se sont très opportunément rencontrés. Ce n'était pas du tout improvisé (...) Les deux hommes se sont arrangés pour se croiser", explique-t-elle.



Avant cette rencontre, le leader de la France insoumise avait qualifié Emmanuel Macron de président "xénophobe". Mais face au président de la République, il en est venu à minimiser ses propos.



Cette réaction a soulevé de nombreuses critiques et moqueries à l'encontre Jean-Luc Mélenchon qui a dû s'expliquer sur BFMTV : "Je ne vais pas à minuit et demi dans un bar m'engueuler avec le président de la République. Il est à Marseille, dans ma circonscription. Il y a une dimension de respect. On vit ensemble. Ce n'est pas une atmosphère où on se met des gifles. Il le sait que je suis son opposant".

Quelques heures plus tard, Jean-Luc Mélenchon s'est une nouvelle fois justifié en écrivant sur Twitter : "Oui, quand le Président vient à ma rencontre sur ma circonscription, mon rôle n'est pas de jouer un autre épisode de Kaaris et Booba".

Oui quand le Président vient à ma rencontre sur ma circonscription, mon rôle n’est pas de jouer un autre épisode de #Kaaris et #Booba. #NosCausesCommunes — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 9 septembre 2018