Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé sera elle à Paris

publié le 05/09/2018 à 11:49

La fin du numerus clausus. Il s'agit du nombre d'élèves qui à l'issue de leur première année de médecine, seront autorisés à poursuivre en deuxième année. C'est le gouvernement qui fixe, chaque année, le numerus clausus qui "détermine le nombre d'étudiants pouvant être admis en deuxième année", indique L'Étudiant.



Selon les informations de Franceinfo, le gouvernement planche sur l'arrêt de ce système et aussi sur la fin du concours à l'issu de la première année. "En 2017, sur les près de 60.000 candidats, seulement 8.200 ont été reçus en médecine l'an dernier, soit à peine 15% des participants", rapporte le site.

La fin du numerus clausus est une volonté affichée depuis longtemps par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Le système actuel pourrait être remplacé par des partiels dans les universités, comme pour les autres cursus. "Soit le gouvernement ouvre complètement les vannes, ce qu’on appelle le numerus apertus, et alors libre à chaque université de former autant de médecins qu'elle le souhaite", évoque Franceinfo. Soit l'exécutif choisit de maintenir "une forme de sélection", cette fois-ci en troisième année avec un concours.