publié le 26/04/2016 à 07:47

Matthias Fekl est secrétaire d'État au Commerce extérieur depuis septembre 2014. Il répondra aux questions d'Olivier Mazerolle à partir de 7h50. En coulisses, cette valeur montante active ses réseaux pour préparer la présidentielle de 2017. En effet, ce proche de François Hollande rassemble des dizaines d'élus et d'experts de gauche dans le but de faire émerger de nouvelles idées au Parti socialiste.



Fin avril, le premier débat évoquera le traité de libre-échange transatlantique (Tafta). Ce traité est un texte prévoyant un "partenariat transatlantique de commerce et d'investissement" entre les États-Unis et l'Union Européenne. Cet accord international créerait la plus grande zone de libre-échange économique de la planète. Un nouveau cycle de discussions, le 13e, se tient actuellement à New York entre les différentes parties pour relancer le processus qui est au point mort. Dans une interview accordée à France Inter, Matthias Fekl n'a pas caché sa déception quant aux négociations. "Vous prenez l’ensemble des sujets, aujourd’hui aucun intérêt n’est pris en compte de la manière que nous souhaitons (...) Si tout ça ne bouge pas, il n’y aucune raison de continuer à négocier en faisant semblant, d’une certaine manière», a-t-il indiqué, réaffirmant qu'«il n’y a pas, en tout cas au niveau de la France, de volonté d’aboutir à tout prix."

Au Parti socialiste, le Secrétaire d'État n'est pas le seul à prendre des initiatives à un an de la présidentielle. Stéphane Le Foll a organisé, ce lundi 25 avril expliquera, à n'en pas douter, ce qu'il a retenu du meeting "Hé oh la gauche !". L'événement, qui a réunit une vingtaine de ministres, a pour but de défendre le bilan de François Hollande en vue de l'élection suprême.

