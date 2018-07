publié le 27/04/2017 à 07:59

Marion Maréchal-Le Pen n'a pas apprécié le soutien de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron publié sur Facebook mercredi 26 avril 2016. Sans néanmoins être surprise par ce choix elle a critiqué un manque de cohérence politique et une trahison de son électorat.



"Ce n'est pas surprenant. Cette droite n'a eu de cesse de trahir, elle continue même quand elle n'est plus là à trahir ses électeurs", a expliqué la députée frontiste de Vaucluse. "Quand on a passé son temps à combattre la gauche, M. Macron et François Hollande, je ne vois pas comment ces gens peuvent appeler à voter pour M. Macron et demain vouloir constituer une majorité contre M. Macron, ça n'a aucun sens", a-t-elle continué face à Elizabeth Martichoux au micro de RTL.

Toujours à droite de l'échiquier politique, Marion Maréchal-Le Pen espère un appel de Nicolas Dupont-Aignan à voter pour Marine Le Pen. "M. Dupont-Aignan partage 95% de notre projet. Ce serait parfaitement cohérent". Et la députée d'ajouter, prudente : "Et si ce n'est pas lui, j'espère que ce sera ses électeurs".