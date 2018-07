publié le 27/07/2016 à 22:45

Elle voulait faire "face à la menace qui pèse sur la France" et partager son investissement patriotique avec toute la twittosphère, mais Marion Maréchal-Le Pen a reçu les critiques de bon nombre d'internautes. Celle-ci a fait savoir sa récente décision de rejoindre la réserve militaire. Cette réserve militaire, appelé aussi "réserve opérationnelle", regroupe des personnes chargées, en cas de nécessité, d'intégrer les forces armées pour y effectuer des opérations militaires.



La députée du Vaucluse, qui invite "tous les jeunes patriotes à faire de même", s'est heurtée à des réflexions tantôt argumentées, tantôt gratuites - et ne relevant pas le niveau du débat -, mais souvent originales. Certaines personnes lui ont par exemple suggéré de garder son entrain pour répondre à ses responsabilités politiques... Et se montrer plus présente à l'Assemblée nationale.

Votre engagement pour la reserve militaire sera + sérieux que celui pris auprès de vos électeurs ? @Marion_M_Le_Pen pic.twitter.com/P30RXALEGw — OneRadex (@OneRadex) 26 juillet 2016

Quand d'autres se sont amusées à imaginer l'élue frontiste équipée en soldat.

@OnZeLeft @Marion_M_Le_Pen Marion avec un Famas ¿¿¿ tu parles. — Magnus Et Moi ¿ (@PadawanOff) 26 juillet 2016

Si certains semblent avoir cru à une plaisanterie, d'autres ont fait part de leur lassitude face à ce genre de déclaration.

@Marion_M_Le_Pen Hahahahhahahaha trop drôle. Mais on est pas le 1er avril ? — Elise (@buddleia_) 26 juillet 2016

Alors là c'est sûr nous sommes sauvés...#Pénible https://t.co/JKcbpYm36h — Magnus Et Moi ¿ (@PadawanOff) 26 juillet 2016

Les montages et autres GIF ont par ailleurs afflué sur le poste de la députée. Certains ont salué, avec plus ou moins d'humour, sa décision.