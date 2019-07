publié le 17/07/2019 à 10:15

Même si elle s'est officiellement retirée de la vie politique, Marion Maréchal s'exprime de plus en plus et se positionne en faveur d'une union des droites. "Ce que je crois indispensable, c’est que puisse émerger de cette débâcle de LR (aux européennes, ndlr), un courant de droite qui se structure et qui puisse accepter le principe d’une grande coalition avec le Rassemblement national", avait-elle expliqué. Une position loin de plaire au Rassemblement national, présidé par sa tante Marine Le Pen.

Sur RTL, Robert Ménard estime que les deux femmes "ne jouent pas exactement le même rôle". Selon lui, "Marion est plus consensuelle à droite et peut séduire un certain nombre d'élus de la droite classique.

Si la démarche de Marion Maréchal déplaît à certains, ce n'est pas le cas du maire de Béziers. "À part d'être suicidaire, comment vous voulez que le Rassemblement national ou Les Républicains gagnent tout seul les prochaines élections : c'est évidemment impossible. Alors je veux bien que l'on se déteste, que chacun défende ses intérêts de boutique (...), mais à part à être condamné à être dans l'opposition, il faut s'entendre. Et Marion, elle incarne ça : la volonté de s'entendre", estime Robert Ménard qui assure que sur "80% des choses" les Républicains et le Rassemblement national pensent "la même chose".