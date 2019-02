et AFP

publié le 15/02/2019 à 19:02

Les deux agresseurs de la fille de Marine le Pen, âgés de 32 et 47 ans, ont été condamnés ce jeudi 14 février à 15 mois de prison dont 8 ferme par le tribunal correctionnel de Nanterre pour avoir agressé la fille de Marine Le Pen à la sortie d’un bar.



Les faits remontent au vendredi 5 octobre dernier à 2h20 du matin. À la fin d’une soirée étudiante, organisée dans le bar d'un bowling situé juste à côté de la préfecture de Nanterre, la jeune fille âgée de 19 ans, accompagnée de son cousin de 18 ans, ont été agressés par ces deux hommes, très alcoolisés et qui ont été interpellés vingt minutes plus tard dans une rue voisine.

La fille de la dirigeante du Rassemblement National s'était vu prescrire 5 puis 15 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT) après avoir été rouée de coups lui cassant le nez. Son cousin, qui a tenté d'intervenir, s'en était vu prescrire 3.

Les deux prévenus, condamnés pour violences volontaires en réunion et en état d’ivresse, ont toujours nié toute implication. A la barre, ils ont raconté une soirée arrosée à Paris puis à Nanterre, où ils ont dit avoir bu une bière à la terrasse du bar concerné puis avoir quitté les lieux au moment où une "très grosse rixe" éclatait. La défense a indiqué réfléchir à l'opportunité de faire appel.