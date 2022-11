Manuel Valls s'illustre une fois de plus en Espagne, mais pas pour les bonnes raisons. Le Tribunal des Comptes, l'équivalent de la Cour des Comptes en France, a condamné l'ex-premier ministre français à une amende de 276.698 euros pour des frais de campagnes non déclarés et des dépassements du plafond autorisé.

Le Tribunal des Comptes a présenté un document dans lequel il liste "les procédures avec sanctions concernant la comptabilité des élections locales de 2019". C'est le parti créé par Manuel Valls qui a écopé de l'amende, "Barcelona pel Canvi-Ciudadanos" (Barcelone pour le changement). Lors de la campagne pour la municipalité de Barcelone, le parti a reçu des fonds de l"'Association Barcelona Capital Europea", 189.497 euros exactement.

Problème, cette association est celle avec laquelle l'ex-ministre français a présenté sa candidature avant de collaborer avec des indépendants et des membres de Ciudadanos. Comme le souligne le Tribunal des Comptes dans son rapport, l'argent aurait dû provenir de la coalition avec laquelle il s'est associé et non de l'association considérée comme ""une tierce personne". En Espagne, il est interdit pour un tiers de financer des activités liées aux partis politiques.



Manuel Valls n'a pas remporté les élections faisant suite à cette campagne. En juin 2022, il a été investi par Renaissance pour représenter les Français de l'étranger en Espagne et au Portugal. Il a été éliminé au premier tour des législatives.

