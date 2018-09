Manuel Valls devrait annoncer sa candidature à la mairie de Barcelone mardi

publié le 21/09/2018 à 16:10

Le suspens prend fin. Manuel Valls sera bien candidat à la mairie de Barcelone à en croire un document envoyé par son entourage vendredi 21 septembre, annonçant que l'ancien Premier ministre dira si oui ou non il se présentera.



"L'ex-Premier ministre de la République française Manuel Valls annoncera le 25 septembre quelle sera sa position par rapport aux élections municipales qui auront lieu à Barcelone en mai 2019", peut-on lire dans le document. Cette annonce est prévue à 18 heures (heure française) au Centre de Culture contemporaine de Barcelone.

Pourtant, l'adresse du mail utilisée pour transférer ce communiqué laisse peu de place au doute, comme le souligne un journaliste français sur Twitter, puisqu'elle s'intitule : "Valls2019", comme un slogan prêt pour la campagne.

De plus, Aquilino Morelle, ami de l'ancien Premier ministre socialiste et ancien conseiller du président François Hollande, a commenté : "Il m'en a parlé. Il m'a dit que c'était un choix de vie. Il en est heureux".

L’adresse mail s’appelle « Valls 2019 » donc j’enlève le conditionnel! Annonce de candidature mardi pic.twitter.com/qDXne2pTWH — Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) 21 septembre 2018

Né à Barcelone mais naturalisé français, Manuel Valls avait annoncé en avril qu'il envisageait d'être candidat à la mairie de Barcelone.



Depuis l'automne, il multiplie les voyages en Espagne et à Barcelone en particulier et a participé à de nombreux débats et manifestations politiques pour dénoncer le séparatisme en Catalogne. Il est devenu ce mois-ci professeur au sein de la prestigieuse école de commerce barcelonaise Esade.



En France, il est également député de l'Essonne et conseiller municipal à la mairie d'Evry, mais il n'a pas été vu sur les bancs de l'Assemblée nationale depuis le 16 juillet dernier.