publié le 23/03/2019 à 13:51

Emmanuel Macron s'est exprimé samedi sur son compte Twitter, après avoir appris l'élimination du dernier territoire tenu par le groupe Etat islamique en Syrie et donc la fin du "califat" autoproclamé par l'organisation jihadiste la plus redoutée au monde. Le chef de l'État a notamment jugé qu'un "danger majeur pour notre pays" avait été "éliminé".



"La menace demeure et la lutte contre les groupes terroristes doit continuer", écrit-il, ajoutant : "Je rends hommage à nos partenaires et aux armées de la coalition internationale, dont la France fait partie. Ils ont combattu les terroristes avec détermination, pour notre sécurité. Nous n'oublions pas les victimes de Daech".

Le chef de l'État a également rappelé l'implication de la France, qui à hauteur de 1.200 militaires aux opérations de la coalition internationale contre l'EI. Ils sont mobilisés via des opérations aériennes, des forces spéciales en Syrie, de l'artillerie et des formations de l'armée irakienne.

La France a été traumatisée par la série d'attentats jihadistes perpétrés sur le sol national depuis 2015. Le débat s'est concentré ces dernières semaines sur la question du possible rapatriement des jihadistes français capturés en Syrie, au moment où des dizaines d'entre eux, parfois avec leurs enfants, fuyaient le dernier réduit de Baghouz. Plusieurs enfants, orphelins, ont d'ailleurs été rapatriés sur le sol français.

