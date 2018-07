publié le 31/12/2017 à 21:15

Emmanuel Macron a réitéré son engagement "d'apporter un toit" à "toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans-abri", au cours de ses premiers vœux du Nouvel An depuis l'Élysée, dimanche 31 décembre.



"Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans-abri. Le gouvernement s'est beaucoup engagé ces derniers mois en cette direction et a beaucoup amélioré les choses, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables et que je n'accepte pas davantage que vous", a lancé le président de la République, assis derrière son bureau de travail.

"Nous continuerons donc l'effort indispensable pour réussir à pleinement respecter l'engagement que j'ai moi-même pris devant vous. Comptez sur ma détermination entière en la matière", a conclu le chef de l'État, dans un discours de près de 18 minutes, soit le deuxième plus long de la Ve République, juste derrière celui de Charles de Gaulle en 1962.

