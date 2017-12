SoyonsHumains : la grande campagne contre les dispositifs anti-SDF

publié le 07/12/2017 à 16:32

Douches automatiques, picots, plans inclinés... Les dispositifs anti-SDF se multiplient dans les villes. La Fondation Abbé Pierre et Emmaüs Solidarité ont décidé de se mobiliser pour les dénoncer.



"Ce n'est pas parce qu'on n'a plus rien qu'on n'a pas le droit de se reposer, de se laver, d'aller aux toilettes", a déclaré Christophe Robert, délégué général de la fondation Abbé Pierre devant une agence de la banque LCL, en plein cœur de Paris, où une soixantaine de bénévoles s'activaient à coller des affiches sur les murs et les fenêtres.

Deux autres lieux du centre de la capitale ont été recouverts d'affiches. Une copropriété devant laquelle une douche se déclenche dès qu'une personne sans badge franchit le porche d'un garage et un bâtiment de la chambre du commerce et de l'industrie précédé de plans inclinés pour éviter aux passants de s'asseoir.





Une carte pour répertorier les dispositifs anti-SDF

La Fondation Abbé Pierre a également lancé un site internet, soyonshumains.fr, ainsi qu'un hashtag #SoyonsHumains. Chaque citoyen est appelé à photographier et poster des photos de dispositifs anti-SDF pour les répertorier. Toutes les photos envoyées sont ainsi localisées sur une carte interactive.

Un site internet répertorie les aménagements anti-SDF installés dans les villes en France Crédit : Capture d'écran / Soyonshumains.fr

L'action a été également menée à Metz pour dénoncer les aménagements mis en place sur le mobilier urbain "pour empêcher les sans-abri de se poser, de s'allonger, de trouver un moment de trêve", a indiqué Véronique Étienne, directrice de la fondation Abbé Pierre dans le Grand Est.



"Dans notre système, on traite la santé, le logement, l'emploi... alors que si on prend une personne dans son intégralité on peut faire un accompagnement global", ajoute-t-elle. Et de juger "inacceptable que dans la cinquième puissance mondiale, il y ait encore des sans-abri, et qu'on peine à mettre en place les solutions qui existent".