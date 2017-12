et AFP

"Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des hommes et des femmes dans la rue", déclarait le président de la République en juillet dernier. Ce vendredi 29 décembre, à deux jours de cette échéance, le délégué général de La République en marche a défendu le bilan du chef d'État à l'antenne de BFMTV:

"La promesse de l’État, c'est de garantir des places d'accueil. Et vous avez, à l'heure où je vous parle, encore des places d'accueil disponibles en Île-de-France et dans les grandes villes (...) Ensuite, il y a des femmes et des hommes qui refusent aussi, dans le cadres des maraudes, d'êtres logés, parce qu'ils considèrent que leur liberté (...) les amène à ne pas être en sécurité par exemple, ou ne pas être à l'aise pour aller dans ces centres de regroupement." Des affirmations qui vont à l'encontre des déclarations des acteurs sociaux.

Un discours "indécent"

Comme le rapporte Ouest France, le Secrétaire général du Secours Catholique Bernard Thibaud a rapidement réagi sur Twitter : "Deux heures de maraude et une heure au 115 (le numéro du Samu social, ndlr) suffiront, Monsieur Castaner, pour prendre la mesure de l'indécence de votre affirmation", s'est-il emporté.

Christophe Castaner a également réagi au message d'un compte (non certifié) au nom de Benjamin Lucas, président des Jeunes socialistes, dans lequel il est qualifié de "con": "Gardez vos certitudes, ne changez rien!" a répondu le délégué général de REM citant deux articles. L'un de Libération, selon lequel les sans-abris ont peur de se rendre dans les centres d'accueil, et un autre du Parisien intitulé "Pourquoi certains SDF refusent d'y aller". Deux articles datés respectivement de 2014 et 2009.

"Il manque 3.000 places d'hébergement d'urgence"

Si Christophe Castaner campe sur ses positions, les associations dressent un bilan inquiétant de l'année qui s'achève, depuis la déclaration aux allures de promesse d'Emmanuel Macron. Ce vendredi matin, avant la déclaration de Christophe Castaner, le président d'Emmaüs France Thierry Kuhn estimait sur RFI que cet engagement était "impossible à tenir à ce jour" car "aucune mesure sérieuse n'a été prise". Même son de cloche du côté de la Cimade, association qui vient en aide aux étrangers: "On fait le constat que la parole présidentielle n'est pas suivie d'effets", a déclaré à l'AFP Jean-Claude Mas, secrétaire général de l'association.



"On a soutenu cette volonté forte" explique Florent Gueguen, directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité, "mais sur le terrain, il n'y a rien de nouveau, pas de mobilisation particulière." Il dénonce une "continuité dans l'échec": "il faut mettre fin à cette gestion du thermomètre", consistant à adapter la capacité d'hébergement aux baisses de température.



"Il manque 3.000 places d'hébergement d'urgence", selon Eric Pliez, président du Samu Social. Car chaque soir, le 115 est saturé. En novembre, le baromètre du 115 révèle que sur 35.380 demandes d'hébergement, soit des appels passés par 5.900 personnes, seules 25% ont abouti.



Des mesures prévues

À l'avant-veille de l'échéance, le ministère de la Cohésion des territoires a répondu vendredi que 9.000 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes cet hiver. En 2016, 10.000 places avaient été ouvertes, selon Florent Gueguen. Au total, 140.000 places sont disponibles sur tout le territoire "soit 13.000 de plus que l'an dernier", selon le ministère. En plus de ces places, 80.000 sont destinées aux demandeurs d'asile.



"La différence importante est que cette année, le gouvernement ne s'est pas engagé à pérenniser des places", dénonce Florent Gueguen. La Fédération demande ainsi à l'exécutif de "pérenniser au moins 5.000 places" en 2018.



Le ministère a aussi annoncé que 500 places supplémentaires seront ouvertes à Paris "entre le 26 décembre et le 15 janvier". Le gouvernement va lancer également en 2018 un "plan quinquennal pour le logement d'abord", annoncé en septembre par Emmanuel Macron, qui vise à développer "des solutions pérennes de retour au logement".