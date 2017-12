publié le 31/12/2017 à 03:07

Une manifestation s'est tenue ce samedi 30 décembre dans l'ancien hôpital militaire du Val de Grâce, à Paris. Un rassemblement d'une centaine de personnes, initié par l'association Droit au logement (DAL), qui ont pénétré dans le bâtiment afin de faire entendre leur demande à Emmanuel Macron : que des familles mal-logées y soient accueillies.



Le président de la République doit "en tant que chef des armées, demander à l'armée de mettre cet hôpital militaire à la disposition des sans-abris", selon le porte-parole de DAL Jean-Baptiste Eyraud, qui s'est confié sur place à des journalistes. Il a réussi, avec les familles, à entrer dans la cour où se trouve l'église de l'hôpital.

"Ce serait une bonne nouvelle pour les Français que le président de la République dise: 'J'ouvre le Val de Grâce pour les sans-abris' et commence à tenir sa parole, qu'il n'y ait plus personne à la rue", a-t-il poursuivi.

Une opération le 25 décembre, une autre le 1er janvier

Ces propos font écho à un discours prononcé en juillet par Emmanuel Macron : "Je ne veux plus d'ici la fin de l'année avoir des femmes et des hommes dans les rues, dans les bois", ajoutant "la première bataille: loger tout le monde dignement. Je veux partout des hébergements d'urgence."



À l'heure du bilan, de nombreuses associations font état des difficultés qu'elles rencontrent et des progrès qu'elles jugent nécessaires. Cet hiver comme les précédents, "le problème est le même", a estimé Jean-Baptiste Eyraud, ajoutant qu'"il n'y a pas suffisamment de places dans les structures d'hébergement d'urgence"; "On risque de se retrouver encore avec des sans-abris qui décèdent dans la rue alors qu'on est un pays riche", a déploré le militant.



Le 25 décembre, déjà, le DAL a manifesté devant le ministère du Logement afin de rappeler Emmanuel Macron à sa promesse estivale. L'association a de nouveau appelé à une manifestation lundi 1er janvier au Val de Grâce si le président, qui doit exprimer ses vœux aux Français dimanche, ne répond pas à ses demandes d'ici là.