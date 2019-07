Caroline et Gérard Collomb

et AFP

publié le 02/07/2019 à 04:05

La bataille pour le siège de maire de Lyon a déjà débutée, tout comme celle pour le siège de la métropole qui représente le pouvoir lyonnais. Et la première victime collatérale n'est autre que Caroline Collomb, femme de Gérard Collomb, ex-ministre de l’Intérieur qui a démissionné afin de revenir dans sa ville. Il y a repris son fauteuil de maire avec en point de mire les municipales de 2020.

S'il a été l'une des premières figures politiques à rejoindre En Marche ! et Emmanuel Macron, au point que sa femme est devenue référente départementale du Rhône de La république en marche, cette dernière a été priée de quitter son poste, indique l'AFP qui confirme une information du Figaro. L'épouse du maire de Lyon a été écartée "de manière définitive", a indiqué à l'AFP un membre du bureau exécutif de LaRem.

Lutte pour la mairie et la métropole

"On est en train de chercher une formule pour la remplacer. A priori, on va tourner avec les parlementaires du Rhône pour que le département continue à vivre à l'approche des municipales", a souligné le même membre du bureau exécutif. Derrière le cas de Caroline Collomb se dessinent les ambitions fratricides pour les prochaines élections à la mairie et la métropole.

Il y aura d'un côté Gérard Collomb, revenu dans son fief cet automne après une démission fracassante du gouvernement et de l'autre son ancien lieutenant, David Kimelfeld, bien accroché à la présidence de la métropole, siège du véritable pouvoir lyonnais, qu'il briguera en 2020. Il avait lui aussi rejoint le camp Macron en 2017, quittant le Parti socialiste auquel il appartenait depuis le début des années 80.