publié le 14/09/2018 à 06:28

Emmanuel Macron a présenté jeudi 13 septembre le très attendu "plan pauvreté" du gouvernement. La "stratégie nationale" de lutte contre la pauvreté comprend des mesures de prévention de la précarité en faveur des plus jeunes, mais aussi l'instauration d'un "revenu universel d'activité" et un renforcement des dispositifs d'accompagnement au retour à l'emploi.



Louis Gallois, qui s'est confié jeudi à nos confrères du Monde, a salué les annonces du président de la République, mais a toutefois relevé quelques "lacunes", "à commencer par le non-relèvement des minima sociaux et la question de l’hébergement, alors que l’on fait face à une crise avec des familles et des enfants à la rue".

Quant au revenu universel d'activité présenté par Emmanuel Macron, le président de la Fédération des acteurs de la solidarité regrette qu'il soit "renvoyé au prochain quinquennat". En effet, cette mesure qui prévoit de fusionner les minimas sociaux ne sera votée qu'en 2020.