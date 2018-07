publié le 27/05/2016 à 10:02

La gauche gouvernementale a clairement ciblé la CGT cette semaine, et l'accuse d'être responsable de la situation de crise du pays. Le manque de carburant est en effet causé par le durcissement du mouvement d'opposition à la loi Travail, une "prise d'otage" que n'apprécie évidemment pas Philippe Doucet, député PS du Val d'Oise.



"La CGT ne peut pas faire la loi à la place du Parlement, assène-t-il. Autrement on n'est plus en démocratie. Il n'y a pas le droit de bloquer, il faut avoir un peu le sens du temps, on joue quelque chose d'important. On joue à savoir si on peut avoir une gauche réformiste dans l'intérêt des salariés."

Il revient sur les origines de la loi Travail, et affirme que François Hollande ne l'a pas décidée sur un coup de tête. "Il ne s'est pas dit un beau matin : comment, dans la dernière année de mon mandat, je vais essayer que les salariés aient moins de droits."

Il assure qu'il "faut se bouger" concernant le problème principal de la France qui est le chômage de masse. "On a une préférence française pour le chômage", élude-t-il en appelant à une remise en question de la France. "Je sais qu'on est deux fois plus intelligents que les Allemands mais ils ont deux fois moins de chômage que nous.