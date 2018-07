publié le 29/09/2016 à 08:51

Hervé Mariton boit le calice jusqu’à la lie. Éliminé la semaine dernière de la course à la primaire pour quelques petits parrainages manquants, le député Les Républicains de la Drôme est en train de devenir persona non grata à la Manif pour tous aussi. Il faut dire qu'il a annoncé, mercredi 28 septembre, qu’il soutiendrait désormais Alain Juppé, sans doute le candidat le plus éloigné de la Manif pour tous. Résultat : alors qu’il devait peut-être prendre la parole le 16 octobre lors de la Manif pour tous à Paris, les organisateurs voient désormais difficilement comment Hervé Mariton pourrait prendre la parole sans se faire siffler.



C'est vrai que si on en juge par les réactions sur les réseaux sociaux, où il s’est fait éparpiller "façon puzzle" par les anti-mariage gay, ça pourrait être chaud. Exit donc Hervé Mariton de la liste des intervenants probables. Selon une information RTL, le député de la Drôme va pouvoir se consoler puisqu'il doit prendre la parole au grand meeting régional d'Alain Juppé à Villeurbanne, ce jeudi 29 septembre.