Les infos de 5h - Saône-et-Loire : une exploitation agricole dévastée par un orage de grêle

Alors que la France a été touchée ces derniers jours par d'importants orages, la grêle a elle aussi causé de multiples dégâts. Les exploitations agricoles ont notamment été fortement abîmées et l'état de catastrophe naturelle pourrait être décrété, afin de permettre aux victimes de déclencher et de toucher les assurances prévues à cet effet.

En Saône-et-Loire, des parcelles agricoles ont ainsi été complétement ravagées et anéanties par des orages de grêles. La responsable d'une exploitation située dans les bords de la Saône a ainsi détaillé pour RTL les conséquences de ces intempéries sur ses champs de blé et de maïs : "Les épis sont soit coupés en deux, soit la tige est cassée, soit le grain est carrément par terre. Les pieds de maïs sont complétement cassées. On voit même les impacts de grêles sur les pieds. C'est un boulot fait durant des heures, qui est anéanti en cinq minutes".

C'est la deuxième année de suite que le travail de cette exploitation est stoppé net à la suite d'évènements climatiques. En juillet 2021, les inondations avaient elles aussi grandement abîmées l'ensemble des cultures. C'est donc vers les responsables politiques que la directrice de cette entreprise agricole a décidé de se tourner, en les appelant à modifier très rapidement "le seuil de déclenchement des assurances. On ne peut pas vivre comme cela", a-t-elle déclaré.

