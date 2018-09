publié le 06/09/2018 à 08:39

Une rentrée sur les chapeaux de roue. Lors du Conseil des ministres, Emmanuel Macron a appelé mercredi 5 septembre les membres du gouvernement à "tenir" face aux "défis" à venir. "Le semestre qui s’ouvre ne sera pas ni plus tranquille ni plus oisif que celui qui précède", a déclaré le chef de l'État.



Une allocution filmée durant laquelle il a accueilli François de Rugy et Roxana Maracineanu, nommés en remplacement de Nicolas Hulot et Laura Flessel. À l'Assemblée nationale, la succession de François de Rugy se profile. Plusieurs députés REM se sont portés candidats, dont 4 femmes. Parmi elles, Yaël Braun-Pivet est l'invitée politique de RTL ce matin.

Bien que Richard Ferrand fasse office de favori, il faudra attendre le 12 septembre pour que les députés élisent leur nouveau président.

À écouter également dans ce journal

États-Unis - Donald Trump ne décolère pas après la publication dans le New York Times, d'une tribune anonyme écrite par un haut responsable de son administration. Ce dernier explique mener "une résistance" contre "les pires penchants de Donald Trump".



Justice - Des perquisitions ciblant des proches de Redoine Faïd ont eu lieu mercredi 5 septembre dans l'Oise. Bien qu'il n'y ait eu aucune interpellation, des téléphones et des ordinateurs ont été saisis par les enquêteurs.



Fait-divers - Près de 521 personnes en provenance de Dubaï sont restées bloquées mercredi 5 septembre à l'aéroport JFK à New York. Une dizaine d'entre eux ont été pris en charge par les autorités sanitaires, en raison d'une épidémie de grippe.



Football - Lourde sanction pour Kylian Mbappé. L'attaquant du PSG devra purger trois matches de suspension, à la suite de son carton rouge à Nîmes. Il s'était emporté face au milieu de terrain Téji Savanier.