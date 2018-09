publié le 15/09/2018 à 07:41

Françoise Nyssen est-elle allée trop vite ? Dans tous les cas, elle a été recadrée par Matignon. La ministre de la Culture annonçait hier matin qu'elle souhaitait réformer la redevance télé. En clair, que tous les foyers payent et que l'on paye également à l'avenir pour les usages des tablettes, ordinateurs et smartphones.



"La redevance TV doit être déconnectée de la détention d'un téléviseur en 2020", avait-t-elle déclaré. Et d'ajouter : "L'objectif est que cette réforme soit adoptée dans le projet de loi de finances pour 2020, qui sera présenté dans un an."

Mais du côté de Matignon, on affirme que la réforme "n'est pas d'actualité". Le ministre des comptes publics Gérald Darmanin quant à lui a apporté des précisions : "Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, il n'y a pas de remise en cause de la redevance audiovisuelle tant que nous n'avons pas fait la réforme de l'audiovisuel public".

À écouter également dans ce journal

Justice - Deux ex-skinheads ont été condamnés à 7 et 11 ans de prison pour la mort du militant antifasciste Clément Méric dans une rixe en 2013.



International - Aux États-Unis, l'ouragan Florence a fait quatre morts selon un premier bilan. Parmi les victimes figurent une femme et son bébé tués par la chute d'un arbre sur leur maison.



Société - Un Français a remporté le jackpot du Loto du Patrimoine hier soir en Haute-Garonne. Le chanceux a gagné 13 millions d'euros.



Football - Le PSG a écrasé Saint-Étienne 4-0 lors de la 5e journée de Ligue 1, vendredi 14 septembre. Le club parisien affiche déjà 5 victoires cette saison.