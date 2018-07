Les actualités de 7h - Affaire Benalla : Emmanuel Macron assume

publié le 25/07/2018 à 08:10

Emmanuel Macron ne s'était pas exprimé depuis la diffusion, il y a une semaine, de la vidéo où l'on voit l'un de ses proches collaborateurs, Alexabdre Benalla, frapper un manifestant à terre.



Il avait tout juste fait passer quelques messages par son entourage. Cette fois il parle, pas forcément à l'endroit et au moment où on l'attendait : le président s'est invité hier soir au pot de fin d'année des députés de la majorité à la Maison de l'Amérique Latine à Paris. Et il a fait cette mise au point.

Le président indique également qu'il s'est senti trahi par Alexandre Benalla. Et au passage, il dément quelques informations entendues ces derniers jours : d'après lui, Alexandre Benalla ne gagne pas 10.000 euros par mois, il n'est pas logé dans un appartement de luxe et Alexandre Benalla n'est pas mon amant

À écouter également dans ce journal

Météo : la canicule arrive. 9 départements sont en alerte Orange : toute l’Île-de-France et le département du Nord. À Paris, le niveau 3 du plan canicule a été activé. Avec la mise en place de salles rafraîchies et un numéro de téléphone : le 39 75 pour les personnes les plus vulnérables.



Société : 4 entreprises sur 10 affirment rencontrer des difficultés pour embaucher. C'est 10 points de plus en un an et c'est le plus haut niveau depuis 2002. Pourtant, bien souvent les carnets de commandes sont pleins et il faut recourir aux heures supplémentaires.



International : une catastrophe a eu lieu au Laos. Un barrage en construction s'est effondré et a submergé plusieurs villages. Des dizaines de maisons ont été totalement submergées. Plus de 6.000 personnes sont sans abris et on vient de retrouver 17 corps mais le bilan sera évidemment bien plus lourd car on compte des centaines de disparus.