publié le 04/09/2018 à 18:27

Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont opté pour un remaniement ministériel à la marge. Les démissions successives de Nicolas Hulot et Laura Flessel ont poussé les deux chefs de l'exécutif à nommer François de Rugy et Roxana Maracineanu, respectivement au ministère de la Transition Écologique et solidaire et aux Sports.



François de Rugy occupait le poste de président de l'Assemblée nationale. Roxana Maracineanu, ex-championne de natation, a déjà occupé un poste politique. Cette ancienne consultante pour France Télévisions avait été élue au conseil régional d'Île de France en 2010 sur une liste du parti socialiste.

"J'ai le cœur triste mais l'esprit tranquille", a lancé Nicolas Hulot lors de la passation de pouvoir au ministère de la Transition Écologique et solidaire. "Ma démission n'est pas une résignation mais le signal d'une nouvelle mobilisation."

À écouter également dans ce journal

Politique - La réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu va-t-elle être enterrée ? Après avoir reçu le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin ce mardi, Emmanuel Macron a tranché. Le premier ministre Édouard Philippe annoncera la décision à 20 heures. La mise en place de cette réforme est normalement prévue pour janvier 2019.



Justice - Le procès des agresseurs du militant antifaciste Clément Méric a débuté le mardi à Paris. L'étudiant avait 18 ans lorsqu'il a été tabassé à mort en 2013 par trois skinheads. Les juges devront déterminer les rôles tenus par les accusés dans la bagarre.



Santé - En France, un bébé naît chaque jour avec des troubles liés à la consommation d'alcool de sa mère enceinte. Selon une étude dévoilée par Santé Publique France, 3.207 bébés ont présenté au moins une conséquence liée à la consommation d'alcool entre 2006 et 2013. Les enfants peuvent souffrir de malformations ou encore de retards de croissance.