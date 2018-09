et La rédaction numérique de RTL

publié le 26/09/2018 à 18:46

Les paroles très violentes du titre PLB ont entraîné une très vive polémique. Le parquet de Paris a ouvert mercredi 26 septembre une enquête pour "provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit" après la diffusion du clip d'un rappeur, Nick Conrad, dans lequel il appelle à "pendre les blancs", a annoncé le parquet.



À Noisy-le-Grand le rappeur est étonné des réactions provoquées par son clip. D’après Nick Conrad, il s’agit d’une "incompréhension" autour de son projet artistique. Selon lui, il n’y a "pas d’incitation à la haine". "En disant 'pendez les blancs', on est dans la provocation, c’est vrai. Mais j’ai réalisé un court-métrage qui reste une fiction", se défend-il, interrogé par RTL. "C’est plus un message d’amour qu’un message de haine. C’est ce qu’il est temps que les gens comprennent", ajoute Nick Conrad.

Des explications qui n’ont pas vraiment convaincu Brigitte Marsigny, la maire de la commune où le clip a été tourné. "Est-ce que c’est pour mettre en avant le quartier je ne suis même pas sûr. Il rentre dans un parking, il étrangle un mec…", se désole-t-elle auprès de RTL. "Ce n’est acceptable cette incitation à la haine, on est dans un pays civilisé non d’une pipe. C’est n’importe quoi, je suis scandalisée", affirme la maire. Elle affirme par ailleurs qu’elle n’exclut pas de porter plainte contre le rappeur dans les jours qui viennent.



