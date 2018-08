publié le 31/08/2018 à 18:52

Le Conseil des ministres a eu lieu ce matin sans Nicolas Hulot. Une situation qui ne devrait pas s'éterniser. En effet, le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux a promis que le gouvernement serait au complet pour mardi, sans plus de précisions. On ne connaît toujours pas l'ampleur de ce remaniement.



Il faut dire que remplacer Nicolas Hulot, c'est déjà un sacré casse-tête. Plusieurs noms circulent depuis mardi. Ségolène Royal, François de Rugy, ou encore Chantal Jouanno. Une certitude en tout cas : Daniel Cohn-Bendit a bien été contacté. Le principal intéressé l'a confirmé.

S'il a pris du champ avec la politique active, il précise à RTL qu'il doit parler au téléphone avec Emmanuel Macron prochainement. Les deux hommes se connaissent bien, il le conseillait pendant la présidentielle.

À écouter également dans ce journal

Société - La Commission européenne va proposer la disparition dans l'UE du changement d'heure en hiver et en été, suite à une consultation de plusieurs millions de citoyens européens.



Politique - Un juge a ordonné un non-lieu dans l'enquête pour viol lancée en février à l'encontre de Gérald Darmanin.



Football - Le tirage pour la Ligue Europa a eu lieu aujourd'hui. Dans le groupe C, Bordeaux affrontera , Zénith Saint Petersbourg, Copenhague et Slavia Prague. Dans le groupe H, Marseille affrontera la Lazio Rome, Francfort et l'Apollon Limassol. Enfin, dans le groupe K, Rennes hérite du Dymano Kiev, d'Astana, et de Jablonec.