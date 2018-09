publié le 01/09/2018 à 18:46

Il assure ne pas vouloir faire une "hulotte", en référence au départ de Nicolas Hulot. Stéphane Bern menace d'abandonner la mission sur le patrimoine que lui a confiée l'an dernier Emmanuel Macron. Un coup de gueule retentissant, deux jours seulement avant la mise en vente des premiers tickets du Loto du patrimoine. Opération qui a pour but d'aider à la restauration de bâtiments menacés.



L'animateur de RTL et de France 2 reproche à l'État de privilégier des chantiers emblématiques - 450 millions d'euros prévus pour le Grand Palais à Paris par exemple -, alors que lui peine à récolter de l'argent pour rénover des centaines d'églises en milieu rural.

Le gouvernement a réagi aujourd'hui par la voix de Françoise Nyssen, ministre de la Culture, qui sur RTL, regrette les déclarations de Stéphane Bern, "peu constructives", selon elle. "La préservation du patrimoine est une priorité politique pour le président de la République. Là-dessus, on est vraiment au cœur de ce que Stéphane Bern fait et accompagne (...) Ce qui est important, c'est de travailler ensemble et de faire en sorte que l'on soit constructif", explique la ministre.

À l'Élysée, on s'étonne et on tente d'éteindre l'incendie. Un collaborateur du Président a même appelé Stéphane Bern. Un coup de gueule qui a donc fait réagir au gouvernement et jusqu'au plus au sommet de l'État.

