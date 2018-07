publié le 25/07/2018 à 19:04

Emmanuel Macron est attendu au soir de ce mercredi 25 juillet dans les Hautes-Pyrénées. Tandis que les auditions se poursuivent à l'Assemblée nationale et au Sénat, le président de la République a repris l'offensive mardi soir face aux députés de la majorité. Il revendique "sa responsabilité", mais déplore une "trahison" de son collaborateur.



Dans ce contexte particulier, Emmanuel Macron dînera ce soir à l'Abbaye de l'Escaladieu avec plusieurs responsables politiques locaux, non loin de Bagnères-de-Bigorre. Un lieu bien connu du chef de l’État qui y passait ses vacances étant enfant. Sur place, les habitants accordent encore leur confiance au président qui reste presque considéré par certains comme "l'enfant du pays".

"Je ne pense pas qu’Emmanuel Macron soit le problème dans l’histoire", estime Laurent, un habitant interrogé par RTL. "Pour moi il n’y est pour rien, il ne pas avoir les yeux partout non plus", affirme également Anna. "Souvent on donne trop de confiance à quelqu’un et puis en fait on est trompé", estime pour sa part Marie-France. De leur côté, certains touristes sont plus critiques. "Je pense qu’il a réagi trop tardivement, ce n’est pas de son niveau", juge Alain au micro de RTL.

À écouter également dans ce journal :

- L'homme le plus recherché de France n'a peut-être pas quitté la région parisienne. Redoine Faïd aurait été vu à Sarcelles. Le braqueur qui s'était évadé de la prison de Réau le 1er juillet dernier, aurait été reconnu sur des images de vidéosurveillance. Il a réussi à prendre la fuite au terme d'une course-poursuite avec les forces de l'ordre dans l’après-midi du mardi 24 juillet.



- La chape de plomb s'étend sur la France : 18 départements sont désormais en alerte canicule. Vigilance orange toujours en Île-de-France, dans l'Aisne, l'Ardèche, la Côte d'Or, la Drôme, la Marne, le Nord et le Pas-de-Calais. Cette vague de chaleur devrait durer au moins jusqu'à vendredi 27 juillet.



- Une découverte inattendue qui pourrait en entraîner d'autres. De l'eau liquide est bien présente sur Mars. Une découverte révélée grâce à une étude publiée dans la revue américaine Science. Les astronomes ont découvert un vaste lac souterrain sur la planète rouge.