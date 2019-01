publié le 21/01/2019 à 13:28

Les ors de Versailles pour une opération séduction. Pour la deuxième année consécutive, Emmanuel Macron reçoit à dîner 150 grands patrons du monde entier. L'an dernier, le slogan était "France is Back". Cette année, l'opération "Choose France" se déroule dans le contexte des "gilets jaunes", et le symbole de Versailles tend un peu l'ambiance.



La CGT a déjà appelé à manifester ce matin, des "gilets jaunes" se donnent rendez-vous cet après-midi à Versailles pour dénoncer le décalage entre les demandes de pouvoir d'achat et une réception des grands groupes internationaux à Versailles.

Mais à l'Élysée, on le dit et on le répète : on ne voit pas où est le problème. Le but, dit-on, est justement de trouver des solutions à l'emploi, à l'investissement, en donnant aux entreprises du monde entier de s'installer en France. Et pour cela, "gilets jaunes" ou pas, le chef de l'État va sortir le grand jeu. Quasiment tout le gouvernement est réquisitionné pour accueillir et s'entretenir à partir de 15 heures avec des chefs d'entreprises du monde entier.

Côté annonce, on se montre prudent à l'Élysée car il sera difficile de faire aussi bien que l'an dernier où 3 milliards d'investissements sur 5 ans avaient été annoncés en France, avec des engagements d'entreprises comme Google.

À écouter également dans ce journal

Santé - Après la Morbihan, la Loire-Atlantique et l'Ain, le phénomène des bébés nés sans bras pourrait toucher les Bouches-du-Rhône. Trois petites filles sont nées avec cette malformation durant l'année 2016 dans un rayon d'une trentaine de kilomètres.



Justice - Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne (Marne) doit statuer cet après-midi sur la légalité d'une quatrième procédure d'arrêt des soins de Vincent Lambert.



Justice - Des lasagnes à la viande de cheval. Six ans après le scandale, quatre personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui à Paris, dont deux anciens dirigeants de l'entreprise Spanghero. Elles sont accusées d'avoir participé à l'escroquerie.



Faits divers - Un manifestant de 27 ans, originaire de Quimperlé (Finistère), a été gravement blessé à l’œil durant la manifestation de "gilets jaunes" samedi à Rennes.

La rédaction vous recommande