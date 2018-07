publié le 21/07/2018 à 14:36

"Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de sécurité des déplacements du président. Cette sanction, est la plus grave jamais prononcée contre un chargé de missiontravaillant à l'Élysée". Bruno Roger-Petit, porte-parole de l'Élysée, avait été ferme et formel. Mais les faits semblent indiquer qu'Alexandre Benalla n'avait pas vraiment été écarté de la sécurité du chef de l'État. L'Élysée aurait donc menti.



Cela devient d'heure en heure de plus en plus évident, notamment depuis la publication ce samedi 21 juillet matin d'une photo qui fragilise encore un peu plus la défense de l'Élysée. Paris-Normandie publie cette photo, sur laquelle on aperçoit le couple présidentiel en compagnie d'Alexandre Benalla, chargé vraisemblablement de sa sécurité.

Le problème, c'est que cette photo date de vendredi dernier, le 13 juillet. Les Macron visitent les jardin de Claude Monet à Giverny, et alors qu'Alexandre Benalla est censé ne plus s'occuper de sécurité. Il était là aussi le 1er juillet lors de l'hommage à Simone Veil, mais aussi au défilé du 14 juillet et dans le bus des Bleus le 16. C'est un axe de défense qui s'effondre, et Emmanuel Macron semble être le principal responsable de cette affaire Benalla.

Affaire Benalla - Les travaux à l'Assemblée nationale sont bloquées pour le moment, les députés refusent d'éluder l'affaire Benalla.



Affaire Benalla - Alexandre Benalla a dû annuler son mariage prévu ce samedi 21 juillet.



