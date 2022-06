Législatives 2022 : bulletins égarés, erreurs, bugs... Les mauvaises surprises du 1er tour

À chaque jour d'élections ses petits soucis. Le dimanche 12 juin 2022, quelques électeurs, assesseurs ou militants politiques de tel ou tel candidat ont découvert quelques curiosités dans les bureaux de vote. Un grand classique des jours d'élection. Le sujet de discorde principal est souvent centré sur les bulletins de vote. Des bulletins manquants, échangés, mal distribués ou absents qui ont pu causer de la confusion avant d'entrée dans l'isoloir.

Le premier problème concernait la distribution des fameuses professions de foi. Ces enveloppes envoyées chez vous par les autorités (sauf quand ça n'arrive jamais), quelques jours avant le scrutin, vous permettent - normalement - de lire au calme les programmes de chacun. En plus des prospectus électoraux, l'enveloppe contient aussi les bulletins des candidats. Mais certains habitants d'une circonscription ont, par erreur vraisemblablement, reçu les professions de foi et les bulletins d'une autre circonscription.

Comme vous avez le droit de voter avec ces bulletins reçus par voie postale, et que nul ne vous oblige à prendre ou vérifier les bulletins présents dans le bureau de vote, quelques électeurs ont vu leurs votes annulés pour avoir voté pour une personne candidate un peu plus loin. Un phénomène rageant qui peut être amplifié par le réflexe classique de bon nombre d'électeurs de voter pour une étiquette politique plutôt que pour une personne. À Roubaix, par exemple un de nos confrères de la Voix du Nord a repéré cette erreur de distribution entre la 7e et la 8e circonscription. "Tous les bulletins concernés sont déclarés nuls…", a constaté un journaliste présent lors du dépouillement.

Plus rocambolesque : des piles avec deux candidats différents (mais du même bord) à l'intérieur. C'est la mésaventure qui a couté plusieurs voix à la candidate RN de la 3e circonscription de la Marne. Dans la pile des bulletins de Jennifer Marc on trouvait des bulletins de sa camarade de la 2e circonscription Anne-Sophie Frigout. La candidate a dû faire en catastrophe le tour des communes de son secteur pour rectifier elle-même cette erreur. "Parfois, c’était le tas complet, parfois les mauvais bulletins étaient au début, d’autres fois à la fin. Je ne peux pas vous dire pourquoi, pour l’instant nous essayons de traiter le problème dans un maximum de communes", faisait savoir la candidate à nos confrères de l'Union.

Panique, plaintes et soupçons complotistes

Même problème rapporté par La Dépêche du Midi entre 2e circonscription et la 1ère de l’Ariège pour le candidat du Parti animaliste. Pire pour Olivier de Guyenro, candidat divers droite dans la 3e circonscription de la Haute-Garonne (vers Toulouse), il a constaté, sur sept ou huit bureaux qu'il n'y avait aucun bulletin de vote à son nom. "J'ai pourtant fait le nécessaire auprès de la préfecture. J'ai fait imprimer à mes frais 20.000 bulletins de vote, soit 25% environ du corps électoral, pour éviter le gaspillage. Je savais qu'il y aurait 50 % d'abstention environ. J'ai un récépissé de réception de la préfecture et de livraison auprès des mairies", clame-t-il auprès du quotidien régional.

Les autorités n'ont pas encore établi les responsabilités de ces erreurs : imprimeur, transporteurs, préfectures, bureaux de vote... sont autant de chaînons potentiellement défaillants. "C'est quand même très étrange que ce ne soit que sur Toulouse. J'espère que c'est un souci technique. Simple coïncidence ? J'espère qu'il n’y a rien d'autre derrière tout ça", tente Olivier de Guyenro. "Je suis formel. Nous avons reçu 288 cartons envoyés par la préfecture pour toutes les circonscriptions. Nous avons pourtant vérifié trois fois, il n'y avait aucun bulletin pour ce monsieur. Ils n'ont donc pas été envoyés. C'est très simple, je ne peux pas en dire plus", lui a répondu par média interposé l'adjoint au maire chargé des élections.

Les exemples sont légion : Daphnée Goriaux (Reconquête ! dans la 2e circonscription de la Charente) a constaté des bulletins manquants. La préfecture a été saisie. Idem pour Maxime Legrand (parti radical de gauche dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais). Petite différence pour cette affaire, la source de l'erreur semble avoir été identifiée.

Le maire de la ville Philippe Kemel s'est dit “profondément désolé” avoir constaté l'envoi des bulletins en question dans une autre commune par erreur. Le candidat a annoncé réfléchir à éventuellement donner des suites judiciaires.

Et puis il y a celles et ceux qui ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'Union rapporte que dans la 2e circonscription de la Marne, les bulletins envoyés par la Poste de Laure Miller n’étaient pas valables puisqu'ils indiquaient "Laure Miller, la candidate d’Emmanuel Macron" au lieu de "Laure Miller, la candidate officielle de la majorité présidentielle". Dommage, la première mention était irrégulière et les bulletins auraient été déclaré nuls. Heureusement, la bonne phrase était inscrite sur les bulletins présents sur les tables des bureaux de vote.

Une technologie encore faillible

La technologie n'a pas non plus aidé les candidats à échapper aux erreurs humaines. Ouest-France rapporte par exemple des problèmes sur les machines à voter présentes à Brest. Un des candidats avait son nom suivi de l'appellation "député titulaire" par exemple alors qu'il n'était qu'un challenger du député sortant.



Le vote des expatriés inscrits sur les listes électorales consulaires a aussi été perturbé par des dysfonctionnements liés aux adresses mails et à la plateforme internet. Libération raconte par exemple le vote impossible de Léo, confiné à Taïwan et qui n'a jamais reçu le SMS contenant son code afin qu'il puisse voter électroniquement. "Le vote en ligne était ma seule option pour le premier tour, car je suis en quarantaine chez moi jusqu’au 13 juin. Je n’ai toujours pas pu voter malheureusement, à quarante minutes de la clôture du scrutin. Je suis extrêmement déçu", lâche le Français.

Le mystère des piles vides

Nombre d'électeurs ont pu aussi être surpris de voir des piles vides au-dessus des noms de tel ou tel candidat dans leurs bureaux de vote. En général, il ne s'agit pas d'un signe d'une grande popularité. Les piles doivent toujours être de taille similaires pour respecter l'égalité entre les candidats et ne pas influencer les votants. Ces piles vides s'expliquent par le fait que les candidats n'ont pas fait imprimer de bulletins à leurs noms. Faute de moyens financiers pour le faire, ces candidats demandaient à leurs électeurs d'imprimer un bulletin= qu'ils pouvaient souvent trouver en ligne.

