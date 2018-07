publié le 27/10/2016 à 19:11

On le sait la présidentielle aura lieu en mai, en revanche on parle moins des élections législatives, les 11 et 18 mai prochain, qui vont suivre et qui sont tout aussi cruciales car "elles pourraient tout simplement changer la physionomie de la politique française, le paysage politique et pour une raison : le Front national pourrait faire une entrée fracassante à l'Assemblée", explique Benjamin Sportouch. "On sait que Marine Le Pen vise l'Élysée, mais elle regarde les sondages et elle est bien consciente qu'elle a peu de chances d'y arriver. Son vrai agenda, son agenda caché en quelque sorte c'est les législatives. Elle espère bien en faire une sorte de 3e tour de la présidentielle", analyse le journaliste.



Avec ces législatives, la présidente du Front national joue tout ou au moins l'essentiel. "En premier lieu une tribune. Il y a de fortes chances que Marine Le Pen soit elle même de nouveau candidate. En 2012 elle avait loupé de très peu une élection à Hénin-Beaumont, ça lui donnerait une visibilité très forte", explique Benjamin Sportouch.

Selon lui le réel objectif de la présidente du FN "est bien plus grand : elle espère obtenir un groupe parlementaire, c'est à dire au minimum quinze députés". Une hypothèse très sérieuse. "Il y a une forte possibilité qu'elle en obtienne bien plus. Si on se fonde sur les dernières élections, régionales notamment, le Front national peut espérer une soixantaine de députés, certaines études parlent même d'une centaine. Ce serait du jamais vu dans l'Hémicycle".

La gauche presque inexistante ?

En cas de victoire "la majorité risque d'être beaucoup plus étriquée qu'aujourd'hui et le Front national pourrait du coup se retrouver en arbitre, au moins au coup par coup, sur certains textes de loi. Si on se fie aujourd'hui aux sondages c'est la droite, les républicains qui devraient l'emporter et il se pourrait bien que sa principale opposition se retrouve non plus à gauche mais à l'extrême droite."



De fait, la gauche pourrait quasiment disparaître de l'Assemblée nationale, "si jamais son candidat ne passe pas la barre du 1er tour, le Parti socialiste pourrait se réduire à la portion congrue, pire qu'en 1993 quand le PS était au fond du gouffre. Son influence pourrait devenir marginale, là aussi du jamais vu dans l'histoire récente."



Mais impossible pour le moment de connaître les conséquences politiques dans leur ensemble. On ne le verra vraiment qu'au fil du prochain quinquennat, mais l'onde de choc risque d'être très longue et profonde. Une sorte de bombe à fragmentation politique. La législative prochaine, c'est un scrutin oublié mais à bien des égards un scrutin clé, peut-être plus encore que la présidentielle".