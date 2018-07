publié le 29/05/2017 à 05:55

Le nouveau chef de file des Républicains ne serait pas contre "un partage des responsabilités" avec Emmanuel Macron en cas de victoire de la droite aux législatives. Dans un entretien accordé au Parisien dimanche 29 mai, François Baroin a en effet assuré que travailler avec le nouvel exécutif n'aurait "rien de conflictuel".



"Si nous avons la majorité, c'est notre projet qui sera mis en oeuvre. Si ce n'est pas le cas, le jeu est totalement nouveau. Mais c'est peut-être ce que veulent les Français. On a connu des temps de cohabitation, mais là ce serait différent", a affirmé le sénateur-maires de Troyes. Dressant à plusieurs reprises dans cette interview le portrait d'un "pays fracturé", François Baroin ne doute pas de pouvoir faire avancer la France en cas de majorité LR à l'Assemblée.

"C'est une campagne difficile, mais oui, nous pouvons obtenir la majorité, absolue ou relative. Et si nous sommes en responsabilité aux côtés du président, je ne doute pas du soutien qu'il apportera à notre majorité pour redonner de la force à notre pays".

Pour ces prochaines législatives qui se dérouleront le 11 et 18 juin, la réelle difficulté concerne Les Républicains qui "ont fait le choix de rallier La République En Marche et de faire campagne pour un projet qu'ils ont combattu hier et contre leurs amis", à l'instar du Premier ministre Edouard Philippe et les ministres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin.



Le chef de file des Républicains n'a par ailleurs pas manqué d'égratigner le nouveau locataire de Matignon : "Edouard Philippe fait aujourd'hui campagne contre ses amis de toujours et c'est terrifiant", a-t-il asséné.