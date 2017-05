publié le 18/05/2017 à 08:00

Les Républicains se voient ravir plusieurs noms importants de leur famille politique, mais tentent de garder la tête haute. Fraîchement annoncé, le nouveau gouvernement, premier de l'ère Macron à l'Élysée, a réalisé quelques prises de guerre à droite. Lui-même juppéiste, le Premier ministre Édouard Philippe, nommé le 15 mai, accueille Bruno Le Maire à Bercy et a nommé Gérald Darmanin ministre de l'Action et des Comptes publics de son gouvernement, sur proposition du président de la République. Un choix "assez malin de la part d'Emmanuel Macron", selon François Baroin.



Les choix de Bruno Le Maire et de Gérald Darmanin de rejoindre ce gouvernement "ni de droite, ni de gauche", "ce sont des choix personnels et individuels", rappelle François Baroin, selon qui les deux hommes "deviennent aujourd'hui en quelque sorte des acteurs d'un projet qu'ils ont combattu il y a encore quelques jours".

"Ils vont soutenir des candidats qu'ils n'ont pas choisis, plutôt composés à gauche et qui participeront à un gouvernement qui penche à gauche, avec le retour fracassant de François Bayrou", déplore le président de l'Association des Maires de France (AMF), très investi durant la campagne de François Fillon pendant la présidentielle.

"Il y a, dans ce gouvernement, des personnalités de grande qualité, des techniciens, reconnaît toutefois François Baroin. Mais là, l'objectif est de faire pencher le président Macron du bon côté, et le bon côté c'est une politique de baisse des impôts, d'augmentation du pouvoir d'achat".