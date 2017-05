François Baroin reprend une "fake news" sur Emmanuel Macron

publié le 24/05/2017 à 11:41

Il n'en démord pas. François Baroin, dont le camp Les Républicains a été défait à l'élection présidentielle, a affirmé à plusieurs reprises qu'Emmanuel Macron défendait l'instauration d'un loyer obligatoire pour tous les propriétaires. Sauf qu'il n'en est rien. L'Obs a repéré cette fake news, selon laquelle Emmanuel Macron proposerait de mettre en place une taxe supplémentaire sur les biens immobiliers des propriétaires, qui correspondrait ainsi à un loyer fictif destiné à remplir les caisses de l'État.



Sur BFMTV dimanche 21 mai 2017, le meneur des Républicains en vue des élections législatives, autrefois promis à Matignon en cas de victoire de François Fillon à l'Élysée, a pointé ce point imaginaire du programme d'Emmanuel Macron. "Monsieur Pisani-Ferry, qui est la plume du projet du président de la République et d'"En Marche !", est l'auteur et le concepteur de la volonté d'imposer un loyer à tous les propriétaires." Une assertion qui est pourtant fausse.

Si Jean Pisani-Ferry, économiste, directeur de France-Stratégie et soutien officiel d'Emmanuel Macron a bel et bien conseillé ce dernier, il n'a jamais porté une telle mesure. Il s'en était d'ailleurs défendu dans un tribune publiée sur le site d'"En Marche !" en avril, rappelle Le Lab. Et malgré les dénégations du principal intéressé, François Baroin continue de dénoncer cette mesure.