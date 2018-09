publié le 07/09/2018 à 12:21

Les difficultés continuent pour le parti de Marine Le Pen. Le Rassemblement national est obligé de fermer un tiers de ses permanences et de réduire le nombre de ses salariés en raison de problèmes financiers.



En juillet dernier, le parti a été privé de deux millions d'euros de subvention publique dans le cadre de l'affaire des assistants présumés fictifs. Selon Le Parisien, un tiers des cent permanences électorales du Rassemblement national ferment, "notamment dans les Vosges, en Picardie, mais aussi en Bretagne, dans l'Est et dans le sud de la France".

Un cadre du parti a expliqué que "jusqu'à présent, le siège prenait en charge 40% du montant du loyer des permanences. Là, il n'est plus en mesure de le faire", rapporte nos confrères. Le délégué national aux ressources, Jean-Lin La Capelle, a refusé de communiquer un chiffre de fermetures.

La moitié des emplois menacée

Le Rassemblement national va aussi devoir faire des économies sur le personnel. Un proche de la présidente a souligné que ces dépenses s'élevaient à trois millions d'euros par an et qu'elles devraient être "réduites au maximum".



La moitié des emplois serait menacé d'après Le Parisien, soit 25 salariés qui pourraient perdre leur travail.