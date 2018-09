et Thibaut Deleaz

publié le 11/09/2018 à 09:03

"Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour nous." Adrien Quatennens réagit sur RTL mardi 11 septembre à la désignation de Richard Ferrand comme candidat de la majorité pour la présidence de l'Assemblée nationale.



Le parti REM étant largement majoritaire (312 députés sur 577), son élection est plus que probable. "On verra si on y gagne au change par rapport à de Rugy", explique Adrien Quatennens.

Le député FI juge que la nomination d'un homme "n'est pas un signal très positif", alors que l'Assemblée aurait pu être pour la première fois dirigée par une femme. "On voit très bien que le nouveau monde a les codes de l'ancien", lance Adrien Quatennens. Et pour les députés qui ont "envie d'avoir une femme au perchoir, il peuvent toujours voter pour notre candidate Mathilde Panot". Verdict mercredi 12 septembre.