publié le 29/08/2017 à 10:20

La relation entre Emmanuel Macron et les journalistes continue de faire parler. Alors que le nouveau président de la République a pris le contre-pied de son prédécesseur en limitant sa communication, c'est bien un journaliste qui rejoint le palais présidentiel. Bruno Roger-Petit a en effet été nommé porte-parole de l'Élysée.



Dans un communiqué, confirmant ainsi les informations de RTL, le palais présidentiel a précisé que l'ancien journaliste de France Télévisions et collaborateur sur L'Obs et Challanges "aura pour mission de relayer la parole publique de l'Élysée, et utilisera pour ce faire tous les moyens à sa disposition, notamment le compte Twitter de la Présidence".

Le 23 août dernier, Marianne évoquait d'ailleurs la relation entre le chef de l'État et l'éditorialiste de Challenges.fr rappelant que Bruno Roger-Petit était "le seul journaliste présent à La Rotonde pour fêter la qualification de l'énarque au second tour de la présidentielle".



Info @RTLFrance : le journaliste Bruno Roger-Petit rejoint l'Elysée, il devrait être nommé porte-parole — Pauline de St Remy (@PauSR) 29 août 2017

Une information qui fait particulièrement réagir les internautes mais aussi les politiques, alors que Bruno Roger-Petit est particulièrement actif sur Twitter. Florian Philippot a ainsi évoqué une simple "officialisation" du statut du désormais ex-journaliste après ses multiples prises de position.



La fonction ne change pas, elle est juste officialisée. https://t.co/Ewos2ZzFrM — Florian Philippot (@f_philippot) 29 août 2017

Bruno Roger-Petit à l'Élysée. Méfiance : derrière chaque éditorialiste pro-#Macron aujourd'hui, un porte-parole demain. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 29 août 2017

Quelques minutes après sa nomination, Bruno Roger-Petit a supprimé des centaines de tweets avant de purement et simplement effacer son compte Twitter.

Encore plus simple : serein, Bruno Roger-Petit a supprimé son compte Twitter >> @B_Roger_Petit pic.twitter.com/NY9MlipOHH — Thomas Vampouille (@tomvampouille) 29 août 2017