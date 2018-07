Le journal de 6h30 : plus de précisions sur le service national universel

publié le 30/04/2018 à 08:19

Cette promesse de campagne emblématique d'Emmanuel Macron verra-t-elle le jour ? Le groupe de travail chargé de définir les contours du futur service national universel a rendu ce jeudi 26 avril son rapport à l'Élysée.



Le groupe de travail, dirigé par le général Daniel Ménanouine, préconise une durée obligatoire d'un mois, en partie à l'internat. L'accent a également été mis l'importance de sensibiliser les jeunes aux valeurs de la République.

Cette période obligatoire sera notamment consacrée à des activités sportives, à l'enseignement des gestes de premiers secours et l'acquisition de réflexes en cas de situation de crise. Elle s'adresserait aux filles comme garçons, d'une même classe d'âge, soit entre 600.000 et 800.000 jeunes par an.

Ce dispositif reste très controversé au sein de l'armée. La raison ? Son financement. La fourchette basse tournerait autour de 2 milliards et demi d'euros par an.

Chômage - Le Conseil d'État a émis un avis défavorable au projet du gouvernement d'étendre les indemnisations chômage aux travailleurs indépendants. La réforme arrivera le 29 mai en commission à l'Assemblée.



Grande-Bretagne - La ministre de l'Intérieur, Amber Rudd, a démissionné hier dans la soirée de dimanche 29 avril. La presse britannique avait épinglé l'immigration.



Météo - Trois départements restent en vigilance orange ce lundi 30 avril matin : Pas-de-Calais, Somme et Seine-Maritime. On y note des risques d'inondations élevés en raison de fortes pluies.



Football - En clôture de la 35ème journée de Ligue 1, Paris a connu son premier match sans victoire à domicile face Guingamp dimanche 29 avril (2-2).