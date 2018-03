et Claire Gaveau

publié le 13/03/2018 à 08:25

Vers un retour du service militaire ? Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le service national universel se dessine lentement semaine après semaine. Un groupe de travail a notamment été créé pour explorer ce projet. Juliette Méadel, ancienne secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes, fait partie de cette équipe. "C'est un très très grand projet, c'est une révolution. Ça va concerner toute une classe d'âge. Mais c'est toute la société qui va se mettre en mouvement car envoyer quelques mois des jeunes au service d'autrui, avec à cœur d'être utile, c'est un projet de société", explique-t-elle.



Invitée de RTL ce mardi 13 mars, elle assure que ce projet "mérite qu'on y passe du temps" alors que 800.000 jeunes pourraient être concernés par ce service national universel. "On estime que ça va transformer la société", lance-t-elle alors que le rapport doit être remis au chef de l'État le 30 avril prochain. Avant une mise en place en 2019 ? 2020 ? "Le plus rapidement possible mais avant la fin du quinquennat".

Si le caractère obligatoire a d'ores et déjà été annoncé par Emmanuel Macron, le flou persiste concernant les contours de ce service national universel. Concernant l'âge des personnes concernées, Juliette Méadel évoque une fourchette entre "16 et 25 ans". "Tout est sur la table", assure-t-elle alors qu'une partie de cet engagement pourrait être indemnisée.