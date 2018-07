publié le 26/06/2018 à 13:21

Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas tout à fait. Emmanuel Macron a rencontré le pape François au Vatican pendant près d'une heure, un record. C'était la première fois que les deux hommes se retrouvaient autour de thèmes d'actualités importants. Une rencontre chaleureuse et affectueuse.



Au moment de se quitter, l'accolade s'est transformée en embrassade, une grande proximité et une grande émotion soudain entre les deux hommes. Emmanuel Macron a pris à plusieurs reprises la main du pape, lui a parlé à l’oreille et ils ont ri ensemble.

On ne sait pas encore exactement de quoi ils ont parlé, mais un message est passé lorsque le Pape François a offert à Emmanuel Macron une médaille en bronze de Saint-Martin de Tours, qui, d'un coup d'épée, partage son manteau avec les pauvres. Emmanuel Macron a offert au pape une édition originale en italien de 1949 du Journal d'un curé de campagne de Bernanos.

À écouter également dans ce journal :

Politique. Jeunes français sous les drapeaux. Le service national universel sera obligatoire pour les lycéens sur une durée d'un mois et plus si affinités. C'est beaucoup moins que les 3 à 6 mois souhaités par le président.



Football. Les 7.000 tricolores arrivent ua point de ralliement pour le match de la France contre le Danemark. Pour les supporters, ce match ne va pas compter pour du beurre car la place est importante dans le groupe est importante.



Justice. Quelle est la part d'antisémitisme dans le cambriolage et les violences contre un jeune couple en 2014 ? Le procès des 4 agresseurs présumés s'est ouvert à Créteil et c'est un face-à-face douloureux pour les victimes. Les accusés sont renvoyés pour le même motif car aucun ne s'est opposé aux insultes.