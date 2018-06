publié le 26/06/2018 à 08:16

Il y a quatre ans, Jonathan était agressé dans l'appartement de ses parents à Créteil. Il avait été séquestré, son amie violée. Aujourd'hui, il sera face à ses agresseurs puisque leur procès s'ouvre devant les Assises du Val-de-Marne. Au cœur des débats, le caractère antisémite, ou pas, de cette agression.



"Je suis sûr à 1000% que c'est antisémite", explique Jonathan au micro de RTL. "Eux-même reconnaissent qu'ils ont trouvé l'appartement grâce à un signe religieux. Ils m'ont dit 'On sait que ton père c'est celui qui a un rond sur la tête, le vendredi soir quand il va faire sa prière et le samedi midi quand il va faire sa prière'. L'un des individus m'a dit aussi 'On sait que les juifs ne mettent pas l'argent à la banque'. Ce à quoi je lui ai répondu que mon père a fait toute sa carrière dans une banque et que s'li avait de l'argent il l'aurait mis à la banque. Il n'avait pas trop aimé ma réponse et m'avait mis une arme au fond de la bouche, m'arrachant une dent au passage".

Quatre ans après l'agression, Jonathan confie qu'elle "a tout détruit". "Ma vie est ravagée. Vous perdez votre boulot, vous faites des cauchemars, vous dormez mal, vous vous séparez de votre compagne. Ca détruit votre vie de A à Z." Les accusés nient avoir ciblé leurs victimes en raison de leur religion.

À écouter également dans ce journal :

Société. Le Conseil français du culte musulman va porter plainte après l'arrestation de dix personnes issues de l’ultradroite radicale. Ils projetaient visiblement de s'en prendre à des imams et des femmes voilées.



Justice. la justice a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête concernant la campagne électorale d'Emmanuel Macron, une enquête préliminaire pour "détournements de fonds publics". Au cœur de l'enquête, une réception donnée à Lyon le 2 juin 2016 à l'hôtel de ville de Lyon.



International. Emmanuel Macron est aujourd’hui à Rome, pour une première rencontre avec le Pape François. Au cœur de leurs discussions, le sort des migrants.



Football. Vague bleue sur la place rouge de Moscou. 7.000 supporters français ont fait le déplacement pour le match contre le Danemark. Didier Deschamps devrait faire tourner son effectif et faire jouer ceux qui n'ont pas encore fouler le terrain.