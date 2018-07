publié le 27/11/2016 à 13:11

Le succès de la primaire de la droite et du centre se confirme avec une participation en hausse ce dimanche 27 novembre. Selon la Haute autorité de la primaire, qui se base sur des chiffres de 64% des bureaux de vote, près de 1,3 million de personnes s’étaient déjà rendues aux urnes à la mi-journée. Soit une hausse de 10 à 15% par rapport au premier tour le week-end dernier.



"C’est un peu l’étonnement général de tous mes amis qui sont présents dans ce bureau. On dépasse largement le comptage de la semaine dernière puisqu’on était à 144 à midi, et on va dépasser 180 ou 200", explique le président d’un bureau de vote du XVème arrondissement de Paris. Au premier tour, plus de quatre millions de personnes avaient participé au scrutin. Un total qui pourrait être battu pour ce deuxième tour.

- François Fillon et Alain Juppé ont voté quasiment au même moment dans la matinée. Le député de Paris attend "le verdict des électeurs", tandis que le maire de Bordeaux assure que "ça va marcher" et envisage la défaite "mais aussi la victoire".

- Manuel Valls n’exclut pas de se présenter à la primaire de la gauche contre François Hollande. Le Premier ministre et le chef de l’État doivent se prononcer dans les prochains jours sur leur candidature.



- Un gendarme est mort après avoir été fauché dans la soirée de samedi 26 novembre par un automobiliste dans l’Ariège. Grièvement blessé et transporté à l'hôpital de Toulouse, l'agent est décédé dans la matinée de dimanche.

- En Ligue 1, la 14e journée s’achève ce dimanche par un choc au Parc OL entre Lyon et le PSG. Plus tôt dans la journée, Nice affronte Bastia. Samedi, Monaco a infligé une sévère défaite à l’OM (4-0).



- En F1, c’est l’épilogue de la saison 2016 avec le Grand Prix d’Abu Dhabi qui déterminera le nouveau champion du monde. Lewis Hamilton, qui s’élancera en pole position, tentera de priver Nico Rosberg de sa première couronne mondiale.