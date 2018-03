publié le 27/11/2016 à 12:00

Imaginer à quoi ressemblerait le mandat d'un François Fillon ou d'un Alain Juppé à la tête de l'État français est un exercice aussi complexe que périlleux. Ce que l'on peut commencer par faire, en revanche, c'est constater ce qu'ils ont été, l'un et l'autre, comme premier ministre.



Alain Juppé, premier ministre de Jacques Chirac, a été un non seulement un ministre actif mais également un ministre envoyé en première ligne. Il a pris des décisions lui-même et a su les imposer au cours de grandes grèves sociales. Il les a incarnées à la télévision et a d'ailleurs dû faire face à un très fort rejet de l'opinion publique.

Comme président de la République, il est donc probable qu'il se concentrerait sur les grandes options, c'est-à-dire sur la politique européenne, étrangère et militaire, et qu'il fixerait les lignes en matière économique et sociale. En revanche, il laisserait plus volontiers à un premier ministre la possibilité de mener sa barque à l'intérieur de la stratégie qu'il aura fixée.



François Fillon, du ministre bâillonné au présidentiable interventionniste ?

En ce qui concerne François Fillon, c'est tout l'inverse : en tant que premier ministre, il a toujours été dans l'ombre de Nicolas Sarkozy, qui ne l'a jamais rien laissé faire. Il a bien sûr eu le droit de gérer la mise en oeuvre mais la moindre décision venait toujours de l'Élysée. Nicolas Sarkozy a même poussé les choses assez loin en le décrivant lui-même comme son "collaborateur".



Il est donc probable que s'il allait à l'Élysée, François Fillon souhaiterait vivement montrer qu'il est le patron. Sans chercher le paradoxe, on peut donc imaginer que de même qu'Alain Juppé, ayant joué un rôle considérable comme premier ministre, laisserait les mains libres au chef du gouvernement, de même François Fillon devenu chef de l'État serait en réalité beaucoup plus interventionniste auprès du premier ministre.