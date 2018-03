publié le 27/11/2016 à 12:21

Le 28 février 2016, l'Olympique Lyonnais avait créé l'exploit. Ce soir là, les hommes de Bruno Génésio s'étaient imposés 2-1 face au leader, le PSG de Zlatan Ibrahimovic, dans un Parc OL bouillonnant. Neuf mois plus tard, les deux équipes se retrouvent sur la pelouse lyonnaise. Toutes deux en proie à des doutes, les deux formations peinent à s'imposer en ce début de saison.



Le Paris Saint-Germain a perdu son meilleur joueur, Zlatan Ibrahimovic. Et si Edinson Cavani a pris sa place à la tête du classement des buteurs (11 buts), les recrues du club de la capitale ont toujours du mal à trouver leurs marques, à l'image d'Hatem Ben Arfa. Le joueur formé à Lyon ne fait pas partie des plans du nouvel entraîneur, Unaï Emery. Les Parisiens pointent à la troisième place du classement général, et une victoire les aiderait à ne pas décrocher derrière Monaco et Nice.

L'OL est dans une situation similaire. Si le club rhodanien a réussi à enchaîner les victoires dernièrement en championnat, celles-ci sont généralement poussives et emplies de frustration. Juste derrière Paris, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette rêvent de réitérer l'exploit de l'année dernière, recoller au trio de tête qui semble déjà se détacher, et espérer ainsi une troisième place synonyme de qualification en Ligue des champions à la fin de la saison.