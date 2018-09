"Le bilan de Nicolas Hulot est loin d'être négatif", juge Brune Poirson

Brune Poirson, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, se rendra à Seyssins, dans l'Isère

Nicolas Hulot parti, Brune Poirson, la secrétaire d’État auprès du ministre de la Transition écologique a repris le flambeau des actions gouvernementales en matière d'environnement. "Je suis au travail avec mes collègues Sébastien Lecornu et Élisabeth Borne", affirme-t-elle.



Concernant le départ de Nicolas Hulot, elle refuse de parler de regret : "Ce n'est pas comme cela qu'il faut se poser la question, car il a beaucoup fait et son bilan est loin d'être aussi négatif que ce qu'il le dit". Concernant son remplacement, la secrétaire d’État assure qu'un nouveau ministre sera nommé au plus tard mardi 4 septembre.

"Moi je ne suis pas là pour faire des commentaires, mais pour m'assurer que des mesures entrent bien en vigueur, comme celle sur l'interdiction des néonicotinoïdes". Celle-ci est en place depuis le 1er septembre en France, et selon Brune Poirson, "c'est un grand pas en avant". Cette interdiction vise à la protection des abeilles contre ces produits toxiques.

Mais la loi prévoit des dérogations possibles jusqu'en 2020. Et il risque d'y en avoir beaucoup, car les agriculteurs ont mis en garde le gouvernement. Tant qu'ils n'ont pas de solution pour remplacer ces produits, il faut qu'ils puissent continuer à travailler avec.