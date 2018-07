publié le 31/05/2016 à 09:25

"Mes chers amis je vole, comprenez bien je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole", chantonne Nicolas Sarkozy en reprenant un célèbre titre de Michel Sardou. "J'ai cette chanson qui me trotte dans la tête. C’est bizarre, hein ?", s'amuse l'ancien chef de l'État, imité par Laurent Gerra. "C’est peut-être parce que selon deux récents sondages vous êtes monté de sept à dix points dans les intentions de vote à la primaire des sympathisants Les Républicains", lui fait remarquer Mademoiselle Jade.



"Vous les avez vus, vous aussi, ces sondages ? C’est fou, hein ? Et dire que pendant ce temps, il y a le has been de Bordeaux qui baisse dans les mêmes sondages", fait remarquer l'ex-Président. "Au fait, vous trouvez pas qu’il a un petit côté Balladur, Alain Juppé ? 'Je vous demande de vous arrêter !'", moque-t-il. "Pour un peu, j’en viendrais à être d’accord avec le menteur à teinture pour dire que 'ça va mieux'", poursuit-il.

Quand on lui fait remarquer que huit Français sur dix ne souhaitent pas qu'il soit candidat à la prochaine présidentielle, l'intéressé répond : "Oh vous savez, les sondages, ça va, ça vient. C'est du clafoutis d’Olivier Mazerolle avec des morceaux d’Alain Duhamel dedans. Alors comptez pas sur moi pour les commenter, hein !"

Eva Joly réagit à l'affaire Baupin

L'eurodéputée française (Verts-ALE), imitée par l'humoriste, est préoccupée par les nouveaux rebondissements dans l’affaire Denis Baupin. "Denis Baupin savait que s’il tentait de me tripoter, j’aurais sorti les griffes, comme Grisette, ma chatte poivre et sel que personne ne peut approcher. Je l’aurais défiguré", explique-t-elle.

Les Deschiens rencontrent "Nuit Debout"

Alors que le mouvement "Nuit Debout", né place de la République à Paris, continue de faire des petits dans tout le pays, nous avons fait se rencontrer une militante du mouvement (imitée par Mademoiselle Jade) et Monsieur Morel des inoubliables Deschiens (imité par Laurent Gerra).