publié le 27/05/2016 à 09:30

La Fête des voisins se tient ce vendredi 27 mai. François Hollande participera-t-il à cette manifestation ? "Je vais y aller pour leur dire que ça va bien et demander, comme dans la chanson de Christophe Maé, 'il est où le bonheur ?'. Il est chez les voisins", lance le chef de l'État, imité par Laurent Gerra.



Guy Bedos, lui, est beaucoup plus sévère. "Ah mais j'en peux plus, j'en peux plus !", clame le comédien, imité lui aussi par l'humoriste. "C'est tous les ans la même chose : fin mai on nous bassine avec les immeubles en fête. Déjà ce matin, la voisine de troisième, qui travaille à Libé et qui fait pisser son bichon sous les poussettes de l'entrée, a collé une affiche qui appelle à tisser du lien social dans la résidence. Ah la conne !", poursuit-il. "Ah les voisins, les voisins, les voisins, j'en peux plus !", peste-t-il une nouvelle fois.