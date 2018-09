La rénovation des ponts est-elle une priorité pour le gouvernement ?

et Thibaut Deleaz

publié le 12/09/2018 à 08:17

Le gouvernement en fait-il assez pour rénover les infrastructures routières ? Il faudrait investir un million d'euros par an la régénération des routes et des ouvrages en France, rappelle sur RTL Philippe Duron, président du Conseil d'orientation des infrastructures.



Pour le moment, les investissements du gouvernement sont pourtant loin du compte. Mais "l'an prochain, on va être à 850 millions d'euros pour l'année", assure Philippe Duron. Il souligne qu'il "faut du temps pour monter en puissance".

L'entretien des infrastructures routières, en particulier des ponts, est un enjeu important remis en lumière par la catastrophe de Gênes. Plusieurs ponts sont à risques en France, pourtant "on ne peut pas d'abord rénover des ponts sans en faire un diagnostic qui soit précis", explique Philippe Duron.