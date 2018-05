publié le 21/05/2018 à 13:15

La France était première au classement mondial sur l'état des routes en 2011. Sept ans après, nous sommes septième. Fort de ce constat, Élisabeth Borne prévoit de lancer un "plan de sauvegarde des routes nationales" visant à rénover d'urgence les chaussées et les ouvrages d'art.



La ministre des Transports s'appuie sur un audit qui met en évidence "l'état critique du réseau". Le sous-investissement a été manifeste, selon le document, puisque 50% des surfaces de chaussées sont à renouveler, et près d'un pont sur dix est en mauvais état.

Ledit plan vise à dépenser 1 milliard d'euros par an (contre 800 millions aujourd'hui) pour l'entretien et la modernisation des routes. Il comportera "des objectifs quantitatifs d'amélioration du réseau routier", fixés tous les cinq ans à partir de 2022, selon Élisabeth Borne.

La route, via onze taxes, rapporte environ 33 milliards d'euros à l'État Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association





Un plan nécessaire ? "Il est même indispensable !", corrige Yves Carra sur RTL, le porte-parole de l'Automobile Club Association. "Cela fait des années (et on n'est pas les seuls) à tirer la sonnette d'alarme", explique-t-il. Avant de faire un parallèle avec la SNCF : "On dit que un euro qui n'est pas investi pour entretenir coûtera 10 à 15 euros pour rénover".



Comment explique-t-il ce sous-investissement ? "Dans un premier temps, le fait de ne pas entretenir les routes ça ne se voit pas. Après cela se ressent via les nids-de-poule, cela devient dangereux et on n'a plus le choix. Donc c'est un mauvais choix", argue Yves Carra au micro de Yves Calvi.



Qui va payer ? "Il faut savoir que la route, via onze taxes, rapporte environ 33 milliards d'euros à l'État. Et l'Administration ne dépense que 13 milliards pour ces routes", fait remarquer notre spécialiste. La renaissance d'une nouvelle vignette, une solution ? "Ah non, on va arrêter la taxation pour les automobilistes !", répond-il tout de go.