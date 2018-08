et La rédaction de RTL

publié le 12/08/2018 à 05:39

"Il a entendu ma requête". Béatrice Gallay était venue à Brégançon dans l'espoir d'être reçue par Emmanuel Macron pour évoquer le cas de son fils, Thomas. Cet ingénieur de 37 ans a été condamné au Maroc à quatre ans de prison pour terrorisme.



Au mois février 2017, une demande de transfèrement vers la France selon un accord franco-marocain a été émise, mais rien n'a abouti et l'ingénieur est toujours retenu au Maroc.

"Le transfèrement de mon fils s'enlise, je n'ai pas de réponse sur quand il pourra être transféré" explique Béatrice Gallay sur RTL. "Emmanuel Macron m'a dit qu'il allait personnellement s'occuper de ce dossier, je lui fais confiance", espère-t-elle.

En juillet 2016, Thomas Gallay était condamné pour "soutien financier" à des personnes ayant voulu perpétrer des actes terroristes. Il avait été interpellé en février 2016 lors d'un coup de filet antiterroriste pour avoir plusieurs fois donné de l'argent à un homme qui se serait par la suite radicalisé.



"Je me suis dit qu'il ne restait plus que lui à qui je peux m'adresser, j'ai été très agréablement surprise qu'il me reçoive aussi rapidement", raconte Béatrice Gallay. "Je mène le combat qu'une mère doit mener pour aider ses enfants", conclut-elle.